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Gürpınar Belediyesi 65 yaş üstü seferber oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte ve hijyen çalışmalarını sürdüren Gürpınar Belediyesi, şimdi de evden çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret ederek içerisinde kolonya, ıslak mendil, maske ve bilgilendirme mektubunun bulunduğu 600 hijyen...

28.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:22
Gürpınar Belediyesi 65 yaş üstü seferber oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte ve hijyen çalışmalarını sürdüren Gürpınar Belediyesi, şimdi de evden çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret ederek içerisinde kolonya, ıslak mendil, maske ve bilgilendirme mektubunun bulunduğu 600 hijyen paketini dağıttı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmada, belediye birim müdürleri 65 yaş üstü ikametgah kısıtlaması bulunan vatandaşların evlerinden çıkmaması gerektiği konusunda uyardı.


Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçede koronavirüse ilişkin her alanda tedbirleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Tanış, şunları kaydetti:

"Salgın hastalığın ilk anından itibaren Gürpınar Belediyesi olarak gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Muhtemel senaryoları en üst seviyede değerlendirerek gerekli çalışmalarımıza başladık. Dezenfekte çalışmalarımızın yanı sıra belediye meclis üyelerimiz ile birlikte kapı kapı dolaşarak hem bilgilendirme yapıyoruz hem de eksiklikleri tespit ediyoruz. Her türlü ihtiyaçlarında kendilerinin yanında olacağımızı hatırlatıyoruz."

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Kaynak: AA

Etiketler: Gürpınar Belediyesi, Gürpınar, Güncel

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