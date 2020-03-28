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Gürpınar Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu

Van'ın Gürpınar Belediyesi korona virüsü dolayısıyla 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen kısıtlama sonrası 600 hijyen paketi dağıtarak evde kalmaları konusunda bilgilendirdi.

28.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:30
Gürpınar Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu
Van 'ın Gürpınar Belediyesi korona virüsü dolayısıyla 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen kısıtlama sonrası 600 hijyen paketi dağıtarak evde kalmaları konusunda bilgilendirdi.

Korona virüs tedbirlerine yönelik ilçe genelinde her türlü dezenfekte ve hijyen çalışmalarını yürüten Gürpınar Belediyesi, şimdi de evden çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret ederek içerisinde kolonya, ıslak mendil, maske ve bilgilendirme mektubunun bulunduğu 600 hijyen paketini dağıttı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen çalışma da belediye birim müdürleri 65 yaş üstü ikametgah kısıtlaması bulunan vatandaşların evlerinden çıkmaması gerektiği konusunda uyardı. Yaşlıların toplumda önemli bir değer olduğunu hatırlatan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçe de korona virüsüne ilişkin her alanda tedbirleri hayata geçirdiklerini kaydederek, "Salgın hastalığın ilk anından itibaren Gürpınar Belediyesi olarak gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Muhtemel senaryoları en üst seviyede değerlendirerek gerekli çalışmalarımıza başladık. Dezenfekte çalışmalarımızın yanı sıra belediye meclis üyelerimiz ile birlikte kapı kapı dolaşarak hem bilgilendirme yapıyoruz hem de eksiklikleri tespit ediyoruz. Her türlü ihtiyaçlarında kendilerinin yanında olacağımızı hatırlatıyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Gürpınar Belediyesi, Gürpınar, Van, Güncel

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