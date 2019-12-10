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Gürpınar Belediyesi öğrencileri 3D sinemayla buluşturdu

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış tarafından eğitim çağındaki çocukların sinema kültürü kazanmaları ve teknolojinin getirdiği yenilikleri keşfetmeleri amacıyla ilçedeki okullarda 3D sinema gösterimi başladı.

10.12.2019 09:37 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:42Gürpınar Belediyesi öğrencileri 3D sinemayla buluşturdu
Van'ın Belediye Başkanı Hayrullah Tanış tarafından eğitim çağındaki çocukların sinema kültürü kazanmaları ve teknolojinin getirdiği yenilikleri keşfetmeleri amacıyla ilçedeki okullarda 3D sinema gösterimi başladı.

Kültür sanat etkinliklerini okullara taşıyan Gürpınar Belediyesi, ilk 3D sinema gösterimini Bozyiğit Ortaokulundaki öğrencilerle buluşturdu. İlk kez üç boyutlu sinema izleyen öğrencilerin sevinçleri yüzlerine yansıdı. 3D Sinema projesi ile öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini ve sosyalleşmelerini hedeflediklerini belirten Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, "Buradaki amacımız, çocuklarımızın sosyal hayata karışarak eğitim hayatlarını en iyi şekilde yaşayabilmelerine katkıda bulunmaktır" dedi.

Gürpınar Belediyesi olarak ilçedeki okulların fiziki şartlarını iyileştirmenin yanında hayata geçirdiğimiz projelerle öğrencilerin sosyal hayata daha fazla katılmalarını amaçladıklarını kaydeden Başkan Tanış, "Çocuklarımızı mutlu etmek bizlerin en büyük görevidir. Bizler de bu kapsamda projeler üreterek hiç sinemaya gidememiş çocuklarımızı sosyal belediyecilik anlayışıyla kültür ve sanat etkinliklerimizle buluşturuyoruz. Projemiz kapsamında patlamış mısırını alan öğrencilerimiz, 3 boyutlu sinema gözlüğünü takarak kendilerini farklı bir ortamda bularak özel hissediyor. Çocuklarımızın gülen yüzü bizim çalışma azmimizi daha da arttırıyor. Bu tür etkinliklerin kırsal mahallelerdeki çocuklar için ayrı bir önem sahip olduğunu biliyoruz. Bu anlamda yapacağımız proje ve çalışmalarla her bireye hitap edecek bir belediyecilik ortaya koymaya devam edeceğiz" diye konuştu. - VAN

Gürpınar Belediyesi, Gürpınar, Güncel

Kaynak: İHA

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