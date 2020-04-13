Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gürpınar Belediyesinden çiftçilere ekipman desteği

Van'ın Gürpınar Belediyesi, kentteki çiftçilere tarımsal ekipman desteğinde bulundu.

13.04.2020 17:38 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:44
Gürpınar Belediyesinden çiftçilere ekipman desteği
Van 'ın Gürpınar Belediyesi, kentteki çiftçilere tarımsal ekipman desteğinde bulundu.
Kentte çiftçilik yaparak üretime katkı sağlayan çiftçilere destek sunulması amacıyla Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın talimatıyla çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, bazı çiftçilere çim kırma, patates ekme ve sökme makineleriyle mibzer dağıtıldı.
Başkan Tanış, yaptığı açıklamada, çiftçilerin toprakları daha verimli kullanmalarına katkı sağlamak için ekipman desteğinde bulunduklarını söyledi.
Baharın gelmesiyle çiftçilerin tarlalarını sürmeleri için hazırlık yaptıklarını belirten Tanış, "Koronavirüs salgına rağmen üretime devam etmesi gereken çiftçilerimize bizler de desteğimizi sunuyoruz. Çiftçilerimizden gelen talepler doğrultusunda tarımsal makine desteğini sunmaya devam edeceğiz. Bilmenizi isterim ki Gürpınar Belediyesi olarak her alanda vatandaşlarımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
Çiftçi Ahmet Üçer de tarlasına 50 dönüm şeker pancarı ekeceğini ifade ederek desteklerinden dolayı Tanış'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Gürpınar Belediyesi, Hayrullah Tanış, Van, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

DSÖ’nün tepkisine rağmen 4 Avrupa ülkesi korona yasaklarını kaldırıyor Haberler
DSÖ'nün tepkisine rağmen 4 Avrupa ülkesi korona yasaklarını kaldırıyor
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Haberler ›› Güncel ››Gürpınar Belediyesinden çiftçilere ekipman desteği - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:07: Gaziantep'te 3 günde 6 bin kişiye cezai işlem uygulandı - Haber 18:05: Antalya Valisi Karaloğlu: Koronavirüs vaka sayısı 178, 9 hastayı kaybettik - Haber 18:05: BAÜN'den sağlık çalışanlarına konaklama jesti - Haber 18:05: ARDAHAN Arı yetiştiricilerine ücretsiz ilaç desteği yapıldı - Haber 18:03: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz - Haber 17:04: İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti - Haber 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler