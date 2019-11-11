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Gürpınar'da 2 bin 500 fidan dikildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında 2 bin 500 fidan dikildi.

11.11.2019 15:54 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:59Gürpınar'da 2 bin 500 fidan dikildi
'ın ilçesinde "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında 2 bin 500 fidan dikildi.

Gürpınar Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda ilçenin 4 farklı noktasında fidanlar toprakla buluşturuldu. Başbulak Mesire Alanı ağaçlandırma bölgesinde düzenlenen törende konuşan Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, ağaç dikme bilincinin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi. Bu kapsamda ilçemiz genelinde 2 bin 500 fidanı toprakla buluşturduk. Öğrencilerimizle, vatandaşlarımızla ve kamu çalışanlarımızla bu etkinliğe katıldık. İlçemiz yüzölçümü olarak çok güzel ve geniş bir alana sahip. Ancak ağaç sayısı bakımından istenilen seviyede değil. Dolayısıyla bu ağaç dikme seferberliği ilk olmakla birlikte inşallah bundan sonraki yıllarda da artarak devam edecektir."

Gürpınar Belediye Başkan Vekili Mehmet Yıldız ise, tüm Türkiye'de olduğu gibi Gürpınar'da da fidanları toprakla buluşturduklarını ifade etti. Tüm kamu kurumlarının destekleriyle ilçenin farklı noktalarında ağaç diktiklerini belirten Yıldız, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm Türkiye genelinde saat 11.11'de fidan dikim seferberliği yapıldı. Bizde bu kapsamda 2 bin 500 fidanı toprakla buluşturduk. Dikilen her ağaca sahip çıkmak ve takip etmek hepimizin görevi. Desteklerinden dolayı katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Fidan dikme etkinliğine kamu kurum amirleri, belediye meclis üyeleri, AK Parti İlçe Teşkilatı, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - VAN

Gürpınar Belediyesi, Gürpınar, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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