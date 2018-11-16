Gürpınar'da Alt ve Üstyapı Çalışmaları Sürüyor

Van
'ın Gürpınar Belediyesi
ilçeyi modern hale dönüştürmek için başlatılan çalışmalar kapsamında alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.
İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmenin ardından hizmet atağı başlatan belediye, sosyal, kültürel ve fiziki çalışmaların yanında şehrin alt ve üstyapı için başlattığı çalışmalar sürüyor.
Kış öncesi hummalı bir çalışma başlatan belediye ekipleri, ilçenin en işlek caddesi olan Milli Egemenlik Caddesi
'ni de baştan sona yeniliyor.
Çağdaş ve düzenli şehirleşmenin alt yapısını oluşturmak ve ilçede yıllardır süregelen sorunlara köklü çözümler üretmek için telefon, elektrik ve su hatlarının yenilenmesine de zemin hazırlayan ekipler, caddeyi genişleterek modern bir görünüme kavuşturmayı planlıyor.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı daha güzel, daha modern bir Gürpınar için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.
İşlerin hızlı ilerlemesi için diğer kurumlara da yardım ettiklerini aktaran Doğramacı şöyle devam etti:
"Şu an alt yapı çalışmalarımız bitmek üzere, sıcak asfalt için zemin hazırlanıyor. Ardından hemen peyzaj ve aydınlatma işlemlerini tamamlayacağız. Allah'ın izniyle Gürpınar, girişinden itibaren estetik ve kimlikli bir şehre kavuşacak."
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