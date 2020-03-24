Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Gürpınar'da ayakkabıya gizlenmiş 1 kilo eroin ele geçirildi - Haberler

Gürpınar'da ayakkabıya gizlenmiş 1 kilo eroin ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 1 kilogram eroin ele geçirildi.

24.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:17
Gürpınar'da ayakkabıya gizlenmiş 1 kilo eroin ele geçirildi
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 1 kilogram eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Gürpınar ilçesi Güzelsu Yol Kontrol ve Arama Noktasında bir yolcu minibüsünde arama yapıldığı belirtildi. Aramada, şüpheli iki şahsın üzerlerinde yapılan aramada, giymiş oldukları ayakkabılar içerisine gizlenmiş vaziyette toplam 1 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıslar gözaltına alındı. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Gürpınar, Van, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

16:51: Isparta'da aranan 35 şahıs yakalandı - Haberler 16:50: (Özel) Park halindeki otomobillere çarpan araç takla attı - Haberler 16:50: Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 276'ya yükseldi - Haberler 16:47: Çin'den korona virüs için getirilen ilaçlar 40 şehre dağıtıldı - Haberler 16:47: Koronavirüs: İngiltere'de Türk vatandaşlarının Ankara Anlaşması davası video bağlantıyla görülecek - Haberler 16:45: Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haberler 16:43: Son Dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır 16:40: Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Telefon kulübesinde test yapılıyor - Haberler 16:35: İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti - Haberler 15:08: Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi - Haberler 14:44: Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi - Haberler 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı
Loading