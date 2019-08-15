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Gürpınar'da çocuk şenliği

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla çocuk şenliği düzenlendi.

15.08.2019 00:24 Gürpınar'da çocuk şenliği
Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla çocuk şenliği düzenlendi.

Başkan Tanış'ın talimatıyla ilçedeki çocukların dolu dolu bir bayram geçirmesi için düzenlenen şenlik büyük ilgi gördü. Şenlik kapsamında GürPark Millet Bahçesi'nde buluşan çocuklar, ilk olarak şişme oyun parklarında vakit geçirip ata bindi. Daha sonra bisiklete binerek GürPark Millet Bahçesi'nin etrafında dolaşan çocuklar, farklı yarışmalar ve aktivitelerle de doyasıya eğlendi. Müzik eşliğinde çeşitli oyunlar oynadıktan sonra yemek yiyen çocuklar, kültür merkezinde düzenlenen sinema etkinliğine katıldı. Etkinlik sonrası çocuklara hediyeler takdim edildi.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, çocukların bayramı dolu dolu geçirmesi için böyle bir etkinliği düzenlediklerini anlatarak, "Bayram deyince en çok da çocuklar akla gelir. Çünkü bayram en çok onları sevindirir, mutlu eder. Yeni giysilerini giyinmiş, gözleri ışıl ışıl parlayan çocuklar, bayramların gülen yüzüdür. Bizlerde Gürpınar Belediyesi olarak çocuklarımızın bayramda da yüzünü güldürmek için kolları sıvadık. Bu anlamda düzenlediğimiz etkinliklerle çocuklarımız dolu dolu bir gün geçirip doyasıya eğlendi" dedi. - VAN

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Kaynak: İHA

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