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Gürpınar'da "dengbej divanı" kuruldu

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından "dengbej divanı" kuruldu.

18.10.2019 13:42Gürpınar'da
Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından "dengbej divanı" kuruldu.
Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yaptığı açıklamada, yüzyıllardır bölgede süren bir geleneği tekrar yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.
Dengbejliğin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade eden Tanış, "İlçede önemli bir kültürü yaşatmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Bu güzelliklerin devam etmesi için de belirli aralıklarla bu tür programları düzenlemeyi planlıyoruz. Dengbejlik, bizim kültürümüzün önemli bir değeri ve biz Gürpınar Belediyesi olarak bu kültürü koruyarak yaşatmak istiyoruz." dedi.

Gürpınar Belediyesi, Hayrullah Tanış, Van, Güncel

Kaynak: AA

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