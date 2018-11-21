Gürpınar'da İçme Suyu Hatları Yenileniyor

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi
(VASKİ
) Genel Müdürlüğü tarafından Gürpınar
ilçe merkezinde bulunan su hatları yenileniyor.
VASKİ, Gürpınar çarşı merkezi Milli Egemenlik Caddesi
içme suyu ve kanalizasyon hatlarının değişimi ve yeni hat imalatlarını baştan sona yeniliyor. Toplamda 830 metre kanalizasyon, 300 metre içme suyu hat yenilemesinin yapılması ile Gürpınar merkezinde sorunsuz bir altyapı sağlanmış oldu.
23 adet abone bağlantısı, 7 adet kanalizasyon baca yükseltme ve 3 adet yeni baca imalatı ile yoğun çalışma temposu sergileyen VASKİ ekiplerinin çalışmaları takdirle karşılandı. - VAN
Milli Egemenlik Caddesi,Van Su ve Kanalizasyon İdaresi,Gürpınar
21 Kasım 2018 Çarşamba 12:03