05.07.2019 10:01
Haberler» Güncel» Haber

Gürpınar'da 'İyilik Merkezi' kuruldu

Gürpınar

Van'ın Gürpınar Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine el uzatmak amacıyla İyilik Merkezi (GİMER) kurdu.

Van'ın Gürpınar Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine el uzatmak amacıyla İyilik Merkezi (GİMER) kurdu.

Sosyal belediyecilik alanında yapılan çalışmalarla adından söz ettiren Gürpınar Belediyesi, iyilik merkezi ile yeni bir anlayışı hayata geçiriyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce başlatılan projede, ilçede maddi durumu yetersiz olan aileler ile hayırsever vatandaşlar arasında iletişim kurulacak. Ayrıca işe ihtiyacı olan vatandaşlar ile iş arayan firmalar arasında da köprü kurulacak.

Hayra vesile olan, yoksulların duasını alan bir proje başlatmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, "Bir vatandaşımızın sıkıntısını gidermek ve ona el uzatmak, kadim kültürümüzün bize öğrettiği bir değerdir. İhtiyaç sahibi ailelerimiz ile hayırsever iş adamlarımız arasında bir köprü vazifesi göreceğiz. Vatandaşlarımızın tüm sorun ve sıkıntılarına çözüm üretmeye gayret edeceğiz" dedi. - VAN
Kaynak: İHA
Gürpınar Belediyesi, Gürpınar, Van, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:21   Başkan Öndeş; ilk 3 ayını değerlendirdi
11:21   Devasa çukur "Kup" gizemini koruyor
11:21   ZİNCİRLİKUYU'DA YANGIN 1
11:21   Son Dakika! İBB Genel Sekreteri belli oldu
11:21   Zonguldak'ta 8 FETÖ şüphelisi adliyede
11:21   Kocaeli'de FETÖ operasyonlarında 22 şüpheli adliyede
11:21   ESKİŞEHİR Sarar soygunu şüphelileri adliyeye sevk edildi