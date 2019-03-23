Gürpınar'da Müzik Etkinliği

Gürpınar Belediyesi
Müzik Korosu, konser verdi.
Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte öğrencilerden oluşan koro, Türk Halk Müziği parçalarını seslendirdi.
Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, "Türkülerimiz, sanatımız, bilim adamlarımız bu topraklardan çıkıyor. 'Yiğit, düştüğü yerden kalkar' derler. Bu yetenekli gençlerimize güveniyoruz. Allah'ın izniyle daha güzel, daha huzurlu bir Gürpınar'ı el birliğiyle inşa edeceğiz." dedi.
Etkinlik, halaylarla sona erdi.
Güncel
Kaynak: AA