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Gürpınar'da riskli yapılar yıktırılıyor

Van'ın Gürpınar Belediyesi, bahar temizliği kapsamında ilçede tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yapıların yıkımına devam ediyor.

10.04.2020 17:07 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:08
Gürpınar'da riskli yapılar yıktırılıyor
Van 'ın Gürpınar Belediyesi, bahar temizliği kapsamında ilçede tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yapıların yıkımına devam ediyor.

Metruk halde bulunan ve ilçe halkının can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki terk edilmiş yapılar, gelen talepler doğrultusunda tek tek tespit edilerek yıkımı gerçekleştiriliyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmaların mahalle mahalle yürütüldüğünü aktaran Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, "Bilindiği üzere yaşadığımız coğrafya deprem açısından riskli bölgelerdir. Bizde gerek korona virüsü salgınına karşı gerekli çalışmalarımızı sürdürürken bir yandan da tehlike arz eden yapıları yıkmak için mücadele ediyoruz. Mahalle bazlı planlanmış bir çalışmamız var. Yılsonuna kadar bu riskli yapıların tümünü yıkarak hem vatandaşımızın memnun olacağı hem de çevre sağlığını korumak adına sahada olacağız" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Gürpınar Belediyesi, Gürpınar, Van, Güncel
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