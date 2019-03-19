Gürpınar'da Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Yemek

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Gürpınar Kaymakamlığınca, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü" dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi.Öğretmenevinde düzenlenen programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olacaklarını söyledi.Şehit ailelerinin ve gazilerin kendilerine emanet olduğunu vurgulayan Doğramacı, şöyle konuştu:"Birçoğunuzla farklı vesilelerle farklı zamanlarda bir araya geliyoruz. Bugün Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü, şehitlerimizi anma günü. Birlikteliğiniz, beraberliğimiz daim olsun. Allah bizleri cennetle müjdelenen şehitlerimize komşu eylesin. Yapılacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var. Allah son nefese kadar hakikat için mücadele etmeyi nasip etsin."Kaymakam Doğramacı ve eşi Hatice Doğramacı, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.Program, İlçe Müftüsü İsmail Böyük'ün yaptığı duayla sona erdi.