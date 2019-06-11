Gürpınar'da şenlik düzenlenecek

Gürpınar
ilçesinde "Bilim, Kültür ve Uçurtma Şenliği
" düzenlenecek.
Gürpınar Kaymakamlığı, Belediye ve diğer kamu kurumları iş birliğiyle Başbulak suyu mevkisinde düzenlenecek şenlikte, çocukların ve vatandaşların yaz tatili öncesi eğlenceli vakit geçirmesi amaçlanıyor.
Çeşitli kültürel ve sportif yarışmaların, ödüllerin, konser, halk oyunları gösterisi ve ikramların yer alacağı etkinlik, 12 Haziran saat: 10.00'da başlayacak.
Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı, yaz tatili öncesi ilçedeki çocuklara karne hediyesi olarak şenlik düzenleyeceklerini belirtti.
Doğayla iç içe renkli bir şenlik hazırladıklarını ifade eden Doğramacı, şöyle konuştu:
"Şenlik, ilçedeki vatandaşlar, okullar ve kamu kurumları arasındaki dayanışmayı arttıracak. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gönüllerince eğleneceği bir program hazırladık. Bu şenlikle yıl boyu okul stresinde olan ve karne heyecanı yaşayan öğrencilerimizi bir araya getireceğiz. Şenlik kapsamında bu yıl ilk defa Başbulak kaynak suyunda su sporları yaparak hem tarihi su kaynağının tanıtımını hem de gençlerimizi su sporlarıyla buluşturacağız. Bazı kurumlarımızın yıl boyu hazırladıkları el emeği ürünler de şenlikte sergilenecek."
Kaynak: AA
Uçurtma Şenliği
, Gürpınar
, Güncel