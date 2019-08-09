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Gürpınar'da ücretsiz internet dönemi

Gürpınar Belediyesi tarafından ilçe merkezinde ücretsiz internet hizmeti verilmeye başlandı.

09.08.2019 16:54 Gürpınar'da ücretsiz internet dönemi
Gürpınar Belediyesi tarafından ilçe merkezinde ücretsiz internet hizmeti verilmeye başlandı.
Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, gençlerle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, gençleri iyiye, güzele ve bilimsel çalışmalara yönlendirerek, geleceğe sağlam adımlar atmalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.
İlçede gönül ve hizmet belediyeciliğini esas aldıklarını anlatan Tanış, kısa sürede önemli çalışmalara imza attıklarını kaydetti.
Yerel seçimlerde gençlere ücretsiz internet sözü verdiklerini anımsatan Tanış, şunları kaydetti:
"Bugün itibariyle ilçe merkezimiz ve Güzelsu Mahallesi ücretsiz internet ile buluşuyor. Altyapı sorunumuz olmasına rağmen GSM operatörleriyle teknik konularda mutabakata vardık. Bu sayede internet altyapısı iyi olmayan Gürpınar'a şu an fiber kablo sistemini getirdik. Gürpınar merkezde 7, Güzelsu Mahallesi'nde ise 6 nokta da ücretsiz internet hizmeti sağlayacağız. Bu çalışmamızı bayramdan önce tamamlayarak gençlerimize bir anlamda bayram hediyesi olarak vermek istiyoruz."

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Kaynak: AA

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