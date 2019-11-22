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Gürpınar'da ücretsiz Wi-Fi hizmetinden 2 bin kişi faydalandı

Van'ın Gürpınar Belediye tarafından hayata geçirilen kablosuz internet bağlantısı (Wİ-Fİ) hizmetinden 2 bin vatandaş faydalandı.

22.11.2019 14:11 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:16Gürpınar'da ücretsiz Wi-Fi hizmetinden 2 bin kişi faydalandı
'ın Belediye tarafından hayata geçirilen kablosuz internet bağlantısı (Wİ-Fİ) hizmetinden 2 bin vatandaş faydalandı.

İlçe merkezi ve Güzelsu (Hoşap) Mahallesi'nde nüfusun kalabalık olduğu 20 noktada hizmet veren kablosuz internet bağlantısı, vatandaşın her an her yerde internet erişimine olanak sağlıyor. Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın gençlere yönelik seçim vaatlerinden biri olan hizmet, kısa sürede 2 bin vatandaş tarafından aktif kullanılmaya başlandı.

Gençlerin teknolojiye erişebilmesi yönünde çalışma başlattıklarını aktaran Başkan Tanış, hayatı kolaylaştıran projelere devam edecekleri aktardı. Başkan Tanış, "Seçim döneminde gençlerimize bir söz verdik. Anlımızın akıyla bu vaadimizi de yerine getirdik. Ücretsiz internet hizmetini parklar ve meydanlar başta olmak üzere nüfusun yoğun olduğu ilçe merkezi ve Hoşap Mahallemizde başlattık. Bu teknoloji çağında biz interneti en temel vatandaşlık hakkı olarak görüyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalara devam ediyoruz. Başta gençlerimiz olmak üzere yeni projeler üretmeye ve uygulamaya koymaya devam edeceğiz" diye konuştu. - VAN

Gürpınar, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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