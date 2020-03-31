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Gürpınar'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmaları sürüyor

Gürpınar Kaymakam Fatih Sayar ve Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarını kendileri teslim ediyor.

31.03.2020 18:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:33
Gürpınar Kaymakam Fatih Sayar ve Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarını kendileri teslim ediyor.
Sayar ve Tanış, Aşağıkaymaz Mahallesinde ikamet eden 77 yaşındaki Süphiye Çalağan ziyaret etti. Çalağan ile bir süre sohbet ederek sorun ve sıkıntılarını dinleyen Sayar ile Tanış, daha sonra getirdikleri malzemeleri teslim etti.
Sayar, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonrası çalışma başlattıklarını söyledi.
Sayar, "Belediyemiz, jandarmamız, emniyet ve sağlık çalışanlarımızla 24 saat esasına göre sahadayız. Yaşlılarımızın talep ve ihtiyaçlarını yerine getiriyoruz. Bugünde belediye başkanımızla Süphiye teyzemizin ihtiyacını beraber getirdik. Evden çıkmasınlar, duaları bizler için yeterli." dedi.
Başkan Tanış ise Vefa Sosyal Destek Grubunun sadece ilçe merkezinde değil en ücra mahalleden bile gelen talepler için harekete geçtiğini dile getirdi.
Zor bir süreçten geçtiklerini ifade eden Tanış, "Belediye olarak her türlü desteğimizi sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz. Allah'ın izniyle bu sıkıntılı günleri hep birlikte atlatacağız, yeter ki evlerinden çıkmasınlar biz her türlü ihtiyaçlarını karşılarız." diye konuştu.
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Gürpınar’da ’Vefa Sosyal Destek Grubu’ çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Hayrullah Tanış, Gürpınar, Fatih, Güncel

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Gürpınar'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmaları sürüyor
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