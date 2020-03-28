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Gürpınar'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor

Gürpınar ilçesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

28.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:36
Gürpınar'da
Gürpınar ilçesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Salgın nedeniyle ikametlerinden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan çalışmalar, Gürpınar Kaymakamlığı koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin çalışmalarıyla yürütülüyor.
Koyunyatağı Mahallesi'nde bir evde yaşayan Felemez Aslan (82) ve eşi Misri Aslan (72), sağlık taramasında geçirilerek ihtiyaçları karşılandı.
Aslan çifti, yapılan hizmetten memnun olduklarını dile getirerek yetkililere teşekkür etti.
Vatandaşların evde kalması çağrısında bulunan kaymakamlık, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için 7/24 saat esasına göre çalışma yapıldığı bildirdi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Gürpınar, Güncel

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