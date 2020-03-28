Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gürpınar'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor

Gürpınar ilçesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

28.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:08
Gürpınar ilçesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Salgın nedeniyle ikametlerinden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan çalışmalar, Gürpınar Kaymakamlığı koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin çalışmalarıyla yürütülüyor.
Koyunyatağı Mahallesi'nde bir evde yaşayan Felemez Aslan (82) ve eşi Misri Aslan (72), sağlık taramasında geçirilerek ihtiyaçları karşılandı.
Aslan çifti, yapılan hizmetten memnun olduklarını dile getirerek yetkililere teşekkür etti.
Vatandaşların evde kalması çağrısında bulunan kaymakamlık, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için 7/24 saat esasına göre çalışma yapıldığı bildirdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Gürpınar’da ’Vefa Sosyal Destek Grubu’ vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor

Kaynak: AA

Etiketler: Gürpınar, Güncel

Haberin Videosu :

Gürpınar'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Gürpınar'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu' vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’Haberim yoktu’ diyen sigara kaçakçısı, ceza almaktan kurtulamadı Haberler
'Haberim yoktu' diyen sigara kaçakçısı, ceza almaktan kurtulamadı
Sınırdaki bir mahalle, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Sınırdaki bir mahalle, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bilim Kurulu üyesi, rakam vererek çocuklarla ilgili tehlikeye dikkat çekti Haberler
Bilim Kurulu üyesi, rakam vererek çocuklarla ilgili tehlikeye dikkat çekti
THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak! İşte o iller Haberler
THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak! İşte o iller
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın görevden alınmasına CHP’den ilk yorum Haberler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı Haberler
Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı
Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı Haberler
Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı
Doktor, gizlice çekti! ABD’deki durumun vahametini en iyi anlatan video Haberler
Doktor, gizlice çekti! ABD'deki durumun vahametini en iyi anlatan video

Son Dakika Güncel Haberleri

12:38: ADANA Kozan'da sulama kanalı çöplüğe döndü - Haber 12:38: Ege Bölgesi'nde "koronavirüs" sakinliği - Haber 12:38: Halk Eğitim Merkezi çalışanlarından maske üretimi - Haber 12:38: Tokat'ta kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Haber 12:37: GİRİŞLERİ KAPATILAN BELGRAD ORMANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haber 11:56: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum - Ekonomi 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak - Haber 11:27: Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı - Haber 11:21: ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu - Magazin 11:16: Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı - Haber 09:14: Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin - Haber 08:18: Salgın Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı - Haber