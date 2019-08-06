Gürpınar'da yol çalışmaları

Van
'ın Gürpınar
Belediyesi tarafından kırsal bölgelerdeki mahallelerde başlatılan yol yapım çalışmaları devam ediyor.
Gürpınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçeye 65 kilometre uzaklıktaki Sütlüce Mahallesi'ndeki yolları yeniledi.
Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, mahalle ayırımı yapmadan tüm yolların yenilenip onarılması çalışması için çaba gösterdiklerini söyledi.
Sütlüce Mahallesinde 7 kilometre stabilize yol çalışması yürüttüklerini belirten Tanış, "Mahalle sakinleri ile görüştük, çalışmalardan duydukları memnuniyetlerini ifade ettiler. Gürpınar'da yaşayan halkımız, hizmetlerin en güzeline layık." dedi.
Sütlüce Mahalle Muhtarı Mehmet Hangül de daha önce tozdan geçilmeyen mahalle yollarının yenilenmesi için çalışma başlatan Tanış'a teşekkür etti.