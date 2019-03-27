Gürpınar Devlet Hastanesinde Hasta Kabulüne Başlandı

Kaynak: DHA

VAN'ın Gürpınar ilçesinde yapımı tamamlanan, ilçenin ilk devlet hastanesinde hasta kabulüne başlandı.Gürpınar ilçesinde yapımına 2015 yılında başlanan ve farklı nedenlerden dolayı tamamlanamayan Gürpınar Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı. İlçenin ilk hastanesi, 10 yataklı, 2 uzman, 6 pratisyen, bir diş hekimi, ebe ve hemşirelerle birlikte 77 sağlık çalışanı ile hizmet verecek. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Osman Nuri Gülaçar, Abdullahat Arvas, İlçe Kaymakamı Osman Doğramacı, Van il Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ile birlikte yeni açılan hastanede incelemelerde bulundu. Hastaneyi gezen ve yetkililerden bilgi alan Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Bilmez ve beraberindekiler hayırlı olsun temennilerinde bulundu.Van il Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, sağlık alanında Van'da büyük yatırımlar olduğunu söyledi. Gürpınar İlçesinde açılan devlet hastanesinin ardından Van'ın sadece Saray İlçesi'nde hastane olmadığını belirten Sünnetçioğlu, "Saray ilçemizde hastane yapılması için ihale verdik. En kısa süre içerisinde temelini atacağız. Gürpınar Devlet Hastanesi'nin açılmasında büyük özveriyle çalışan herkese çok teşekkür ederim" dedi. - Van