Gürpınar sahili'nde deniz temizliği yapıldı

Deniz temizliğine dikkat çekmek ve konuyla ilgili farkındalık yaratmak için gerçekleştirilen dalış etkinliğinde dalgıçlar, denizden atık topladı.

Beylikdüzü Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Beylikdüzü Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma Ekibi ve Bahçeşehir Üniversitesi Sualtı Kulübü işbirliğiyle deniz temizliğine dikkat çekmek için anlamlı bir etkinliğe imza attı. Gürpınar Sahili'nde yapılan deniz temizliği çalışmasında, Beylikdüzü Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma Ekibi ve Bahçeşehir Üniversitesi Sualtı Kulübü'nden 14 dalgıç, denizin dibini tarayarak atık topladı. Cam şişe, metal kutu, telefon, tesbih, gözlük, demir parçaları, giysiler gibi çöplerin denizden çıkarıldığı bir buçuk saat süren temizleme çalışmalarını, Beylikdüzü Belediyesi 2. Başkan Vekili Müslüm Akülker de yakından takip etti. Dalgıçların özverili çalışmalarıyla deniz dibinden çıkarılan atık malzemeler, bir süre sahilde sergilendi. Cinslerine göre ayrılan ve Bahçeşehir Üniversitesi Sualtı Kulübü'ne teslim edilen atık malzemeler, Bahçeşehir Üniversitesi tarafından sanatsal materyal yapımında kullanılacak.

Akülker: Doğayı ve Denizimizi Koruyalım

Deniz temizliği çalışmasının sonunda yaptığı konuşmada, çevre ve deniz temizliği için bilinçlenmenin ailede başlaması gerektiğine dikkat çeken Beylikdüzü Belediyesi 2. Başkan Vekili Müslüm Akülker "Denizin ve doğanın bize ihtiyacı yok. Bizim denize ve doğaya ihtiyacımız var. Beylikdüzü Belediyesi Sualtı Kurtarma Ekibi ve Bahçeşehir Üniversitesi Sualtı Kulübü ile beraber bir saatlik çalışmanın sonucunda toplanan çöpleri gördük. Hepimizin canla başla mücadele edip doğayı ve denizlerimizi temiz tutmamız gerekiyor. Hepimize iş düşüyor. Rica ediyorum, denizimizi ve doğamızı temiz tutalım. Bugün, deniz temizliğinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Mete: Daha Temiz Bir Sahil İçin Katkı Sunduk

Beylikdüzü Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma Ekibi'nden dalgıç Birol Mete ise konuşmasında "Birisi gelip evinize çöp atsa rahatsız olmaz mısınız? Deniz de canlıların yaşam alanı… Biz, bugün yaptığımız bu denizdibi temizlik çalışmasıyla hem balıkların ve deniz canlılarının yuvalarını temizleyip onlara daha temiz bir ortam sağladık hem de Gürpınar sahilinin daha temiz olmasına katkı sunduk. Ayrıca, Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki arkadaşlar, bugün burada topladığımız çöplerle değişik sanatsal materyaller yapmayı düşünüyorlar. Bugün, Gürpınar sahilinde yaptığımız deniz temizliği ile onlara da materyal sağlamış olduk." ifadelerine yer verdi.

Saraçoğlu: Denize Atılan Bize Geri Dönüyor

Bahçeşehir Üniversitesi Sualtı Kulübü dalgıçlarından Cansu Saraçoğlu da vatandaşları, deniz ve çevre kirliliği konusunda bilinçli olmaya davet ederek "Gözle görülmese de denizlerin altında bir çok çöp var. Telefon bulduk, kıyafet bulduk, özellikle şişe çok fazla çıktı. Şu an inanılmaz bir plastik sorunu var ve balıklar bunları yiyor; biz de balıkları yiyoruz. Aslında, denize atılan her şey bize geri dönüyor ama bunun pek farkında değiliz. Bunu biraz daha vurgulamak için Gürpınar'da yapılan bu deniz temizliği çalışmasında toplayabildiğimiz kadar çöp toplamaya çalıştık." şeklinde konuştu.