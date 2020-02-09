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Gürpınar Şelalesi buz tuttu

Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan Gürpınar Şelalesi buz tuttu.

09.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:24Gürpınar Şelalesi buz tuttu
'nın ilçesinde bulunan Şelalesi buz tuttu.

Yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Günpınar Şelalesi, kış aylarında da ziyaretçi akınına uğruyor. Şelale, hava sıcaklığının eksi 17 dereceye kadar düşmesi nedeniyle dondu. Yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağı dökülen şelalenin buz tutması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Donan şelaleyi görmek isteyen birçok vatandaş bölgeye akın ederken, saklı cennet olan Gürpınar Şelalesi'ni fotoğraflamak isteyen çok sayıda fotoğrafçı da o anları ölümsüzleştirdi.

Günpınar Kaymakamı Malik Çalışır, şelalenin her mevsim ayrı bir güzellik sunduğunu belirterek, "Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Gürpınar Şelalesi kış aylarında da görsel bir şölen sunmaktadır. Kış mevsimini seven vatandaşlarımızın kartpostallık görünüm sağlayan şelaleyi gelip görmelerini tavsiye ediyorum" dedi. - MALATYA

Gürpınar, Darende, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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