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Gürpınar Su ürünleri Balık Hali'nde, korona virüs tedbirlerini hiçe saydılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinden İSYÖN tarafından işletmeciliği yapılan Gürpınar Su Ürünleri Balık Hali'nde, korona virüs önlemlerine, sosyal mesafe ve maske kullanımına aldırış edilmemesi pes dedirtti.

10.04.2020 22:50 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:51
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinden İSYÖN tarafından işletmeciliği yapılan Gürpınar Su Ürünleri Balık Hali'nde, korona virüs önlemlerine, sosyal mesafe ve maske kullanımına aldırış edilmemesi pes dedirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki şirketlerden İSYÖN tarafından işletmeciliği yapılan Gürpınar Su Ürünleri Balık Hali'nde çekilen görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak görenleri hayrete düşürdü. İnsan sağlığının hiçe sayıldığı balık halinde çalışanların yanı sıra hale gelenlerin de maske kullanmayıp sosyal mesafeye aldırış etmemesi pes dedirtti. Gürpınar Balık Hali'nde korona virüs tedbirlerine uyulmaması ise vatandaşların tepkisine yol açtı.
(İHA) Gürpınar Su ürünleri Balık Hali’nde, korona virüs tedbirlerini hiçe saydılar

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gürpınar, Güncel
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