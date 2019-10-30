Gürse Birsel, Hürriyet gazetesinden istifa ettiğini açıkladı

Hürriyet gazetesinin yazarı, senarist ve oyuncu Gülse Birsel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hürriyet'ten ayrıldığını açıkladı. Birsel istifa paylaşımında, "Hürriyet gazetesinden istifa etmeye karar verdiğimi buradan duyururum. Okuyuculardan özür dilerim." dedi.

Hürriyet gazetesinde istifa ettiğini sosyal medya platformu Twitter'daki kişisel hesabında duyuran Gülse Birsel, paylaşımında, "Hürriyet gazetesinden istifa etmeye karar verdiğimi buradan duyururum. Okuyuculardan özür dilerim, ileride başka yazılarla görüşmek dileğiyle. Herkese sevgiler" ifadelerini kullandı.

Birsel'in istifa ettiğini duyurduğu paylaşımına kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı.

GÜLSE BİRSEL KİMDİR?

Gülse Şener (Birsel) 11 Mart 1971, İstanbul doğumlu, Türk gazeteci, yazar, oyuncu, sunucu, senarist ve yapımcıdır.

Gülse (Şener) Birsel 11 Mart 1971 tarihinde İstanbul'da doğdu. Beyoğlu Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi okumaya başladı. Üniversitenin ikinci yılında Aktüel dergisine muhabir olarak girdi. 1994'de Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldu ve ABD''ye gitti. New York'ta Columbia Üniversitesi Sinema bölümünde yüksek lisans yaptı.

1996'da Türkiye'ye dönen Gülse Birsel, üç ay boyunca Atv'de kahvaltı bülteninin dış haberlerini yazdı. Ardından Esquire dergisinin yayın yönetmeni oldu. Bir yıl bu görevi sürdürdükten sonra Harper's Bazaar dergisinin yayın yönetmenliğine geçti. Bu arada Bazaar Gelin ve Orange dergilerini çıkarttı. 2001 ve 2002 yıllarında Harper's Bazaar, FHM, House Beautiful ve Gezi dergilerinin yayın danışmanlığını yürüttü.

ATV'de yayımlanan Avrupa Yakası adlı dizinin yazarı ve oyuncusudur. Bu dizide kendi oyunculuğunu göstermektedir. İzlenme rekorları kıran Avrupa Yakası bir çok hedef kitleye yayılmıştır. Cumartesi ve pazar günleri Sabah Gazetesi'nde yazmaktadır.

Bir dönem g.a.g. adlı TV programının metin yazarlığı ve sunuculuğunu yapmıştır. Mart 2003'de gazete yazıları ve bazı g.a.g. metinlerinden oluşan Gayet Ciddiyim adlı kitabı yayımlandı. 2004'de Hala Ciddiyim, 2005 yılında ise "Yolculuk Nereye Hemşerim?" adlı kitapları yayımlandı. Yazdığı üç kitap da Çok Satanlar arasında yer almıştır.

Ayrıca "Hırsız Var" adlı sinema filminde de oynamıştır.

Gazeteci ve televizyoncu Murat Birsel ile evlidir.

2015 yılında Memleketi ben Kurtaracağım kitabı büyük ilgi gören Birsel,verdiği bir röportajda 2017 yılının sonuna doğru bir dizi ve sinema yapacağının müjdesini verdi.

Gülse Birsel, halen Hürriyet gazetesinde köşe yazıları yazmaktadır.

2017 yılının eylül ayında yazdığı film senaryosu vizyona girecektir. Başrolünde Engin Günaydın'ın olduğu bilinmektedir.

Kitapları

Gayet Ciddiyim (Mart 2003)

Hâlâ Ciddiyim (Mayıs 2004)

Yolculuk Nereye Hemşerim? (Ağustos 2005)

Velev ki Ciddiyim! (Aralık 2009)

Yazlık (Haziran 2011)

Memleketi Ben Kurtaracağım! (Kasım 2015)

Filmografi

2004 Hırsız Var!

2009 7 Kocalı Hürmüz

Televizyon Yıl Başlık

2002-04 g.a.g.

2003 Eyvah! Eski Kocam

2004-09 Avrupa Yakası

2012-14 Yalan Dünya

2015 Komedi Türkiye