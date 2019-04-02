Gürsel Durmaz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL BEYOĞLU belediye başkan adayı olan Gürsel Durmaz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL BEYOĞLU ilçesinde toplam 10 aday ile yarışan Gürsel Durmaz isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İSTANBUL BEYOĞLU adayı Gürsel Durmaz kimdir? Bağımsız İSTANBUL BEYOĞLU adayı Gürsel Durmaz yüzde kaç oy aldı?

Gürsel Durmaz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL BEYOĞLU belediye başkan adayı olarak gösterilen Gürsel Durmaz BEYOĞLU ilçesinde % 0,05 oranında oy almıştır. BEYOĞLU ilçesinde % 0,05 oranında oy olan Gürsel Durmaz adlı Bağımsız adayı toplamda 70 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL BEYOĞLU ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.