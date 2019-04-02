Gürsoy Yıldırım Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KASTAMONU AZDAVAY belediye başkan adayı olan Gürsoy Yıldırım isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KASTAMONU AZDAVAY ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Gürsoy Yıldırım isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KASTAMONU AZDAVAY adayı Gürsoy Yıldırım kimdir? BTP KASTAMONU AZDAVAY adayı Gürsoy Yıldırım yüzde kaç oy aldı?

Gürsoy Yıldırım Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KASTAMONU AZDAVAY belediye başkan adayı olarak gösterilen Gürsoy Yıldırım AZDAVAY ilçesinde % 0,14 oranında oy almıştır. AZDAVAY ilçesinde % 0,14 oranında oy olan Gürsoy Yıldırım adlı BTP adayı toplamda 3 adet oy sayısına ulaştı.

KASTAMONU AZDAVAY ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.