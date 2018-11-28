Gürsu Belediye Başkanı Işık'ın Gözü Ankara'da

28 Kasım 2018 Çarşamba 13:22



28 Kasım 2018 Çarşamba 13:22

Göreve hazır olduklarını belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, adaylık için haber beklediğini söyledi.Göreve başladığı günden bugüne kadar yapılan çalışmaları ve yatırımları basın mensuplarıyla paylaşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, hedeflerinin merhum Cüneyt Yıldız'ın adını yaşatmak ve onun gayelerini haata geçirmek olduğunu belirtti. Hedeflenen 20 projenin 18'ini hayata geçirildiğini belirten Mustafa Işık, "Ankara'da tanıdığımız yok. Bizim bir Allah'ımız var. Hayalimizde olmayan bir görevi üstlendik. Tabii ki hedeflerimiz var. 4 yıldır burada hizmet veriyoruz. Başarılı veya başarısız onun değerlendirilmesi yapılmalıdır. Cumhurbaşkanımız şu an kasasına sahip çıkan, mütevazı bir belediye başkanı istiyor. AK Parti'nin 2014 seçim beyannamesinde verdiği sözleri tek tek yerine getirdik. Bundan daha mutluluk verici bir şey olmaz" dedi.Anket çalışmalarından da bahseden Başkan Mustafa Işık, "Zaman zaman genel merkezimiz anket yaptırıyor. Biz kendimiz de bu çalışmalara imza atıyoruz. Sonuçlara göre sadece AK Partili vatandaşın değil, CHP'sinden diğer partilere kadar vatandaşın teveccühü ile karşılaşıyoruz. Bizim için önemli olan vatandaşın gönlüne girmektir. Bizim belediye başkanı olmak gibi bir gayemiz yoktu. Bu seçimlerde aday gösterilmesek de üzülmeyiz. Bize verilen görevi yerine getiririz. Hizmet ve gönül insanıyız" şeklinde konuştu.Kendi işlerinin devam ettiğini ve 25 yıldır esnaf olduğunu belirten Mustafa Işık, "Babamızan kalan 3 katlı evimiz ve ticaretle uğraştığımız için 3-4 tane de dairemiz vardı. Ama kendi işimizle başkanlık dolayısıyla ilgilenemediğimiz için esnaf odasından kredi çektik. Eşim onu ödemeye çalışıyor. Burada yetimlerin hakkı var. Bizim için bu çok mühimdir. 2-3 dairenin elimizden gitmesine üzülmedik. Nasip ise yine kazanırız. Mevcut babamızdan kalan yerden 5 tane falan daire düşecek. Başka bir mal varlığımız yok" şeklinde konuştu. - BURSA