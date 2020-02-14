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Gürsu Belediyesi, 38 işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesini imzaladı

2020-2021 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi; Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Hizmet-İş Şube Başkanı Mustafa Yavuz, Hizmet-İş Şube Başkan Yardımcıları Mehmet Keskin ve Selim Bal ile Belediye sendika temsilcisi Mevlüt Aksu'nun katılımıyla düzenlenen toplantıda imzalandı.

14.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:42Gürsu Belediyesi, 38 işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesini imzaladı

"Gürsumuz'a hizmet yolunda kol kola yürüdüğümüz işçi kardeşlerimizin emekleri çok kıymetli. Belediyemizin imkanları ölçüsünde onların emeklerinin karşılığını en iyi oranda vermeye çalıştık. Belediyemizde görev yapan tüm personellerimizin hakları konusundaki dengeleri de gözeterek işçi kardeşlerimiz için en iyisini sunmaya çalıştık. Kamu kaynaklarını en etkin ve tasarruflu şekilde kullanma yönündeki hassasiyetimizle işçilerimizin de haklarını göz ardı etmeden gelecek iki yılı kapsayacak sözleşmemizi imzaladık. Belediyemize ve işçi personellerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Gürsu Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi, Gürsu Belediyesinde görev yapan 38 işçinin haklarını düzenliyor.


Gürsu, İşçi, Güncel

Kaynak: Bültenler

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