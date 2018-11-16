Gürsu Belediyesi Gençlere Objektiften Bakış Sunuyor

Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nce yapılan kültürel faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen Temel Fotografçılık Kursu'nda eğitim alan gençler, düzenlenen uygulamalı eğitimlerde de Bursa'nın tarihi ve doğal güzelliklerini objektiflerine yansıtıyor.

"Kültür, sanat, spor şehri Gürsu" sloganıyla yeni Gürsu'yu oluşturmak için çalıştıklarını belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gençlerimizin Ericek'te yaptıkları uygulamalı eğitime katılarak fotograf çekerken gözlerinde oluşan ışığı görmenin mutluluğunu yaşadım. Güzellikleri görme ve algılama duyarlılığı kazandıran fotografçılık sanatına meraklı gençlerimizi eğitimlerimize bekliyoruz. Gürsumuz'un kültür sanat konularında gelişimini sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz Gençlik Merkezimiz'in inşaat çalışmaları başladı. Merkezimiz tamamlandığında kültür sanat kurslarımız ve faaliyetlerimizi daha da zenginleştirerek sürdüreceğiz" dedi.

Haftasonlarında Belediye Hizmet Binası'nda, gençler ve yetişkinler için düzenlenen fotoğrafçılık eğitimleri kapsamında, haftanın iki günü de, Latif Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler için eğitimler gerçekleştirilmekte.

Ücretsiz olarak verilen eğitimlere katılan kursiyerlere teknik ve uygulamalı olarak fotoğraf eğitimi veriliyor. Eğitimler kapsamında düzenlenen gezilerde de kursiyerlerin uygulama yapması ve sosyal yaşamın içinde olması sağlanıyor.

Ericek, Gölyazı ve Cumalıkızık sokaklarında, tarihin ve doğanın tadını çıkaran kursiyerler, aldıkları eğitimi eğitmenleri eşliğinde uygulama olanağı buldu.

Temel Fotografçılık Eğitimleri sırasında, kursiyerlerce çekilen fotograflar, yapılacak sergide izlenime sunulacak.