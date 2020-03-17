Gürsu Belediyesi gençlerin istihdamı için proje üretiyor
Gürsu Belediyesi, istihdam odaklı hayata geçirdiği hibe projelerine bir yenisini daha ekliyor.
17.03.2020 10:35 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:35
Gürsu Belediyesi, istihdam odaklı hayata geçirdiği hibe projelerine bir yenisini daha ekliyor.
Gürsu Belediyesi Arge Müdürlüğü tarafından oluşturulan hibe proje çalışmaları kapsamında, insan kaynaklarının geliştirilmesi operasyonel programı (İKGOP) hibe çağrısına proje sunulacak. Nisan ayında sunulacak olan projenin amacı; öğrenci ya da çalışan olmayan 15-29 yaş arası gençlere mesleki bilgi ve beceri kazandırmak, gençlerin geliştirilebilir becerilerinin iyileştirilmesini ve yönlendirme desteğiyle iş hayatına katılımını sağlamak. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Destek Programı (IPA) kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın (İKGOP) hibe çağrısına sunulmak üzere hazırlanan proje için bölgedeki sanayicilerle işbirliği yapılırken, en çok ihtiyaç duyulan iş alanlarını belirlemektedir.
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Arge Müdürlüğümüz koordinasyonunda, Avrupa Birliği katılım öncesi mali destek proje çağrıları başta olmak üzere, yurtiçi ve yurtdışı hibe proje çağrılarına sürekli proje sunuyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle bölgemize ve ülkemize katma değer oluşturmaya devam ediyoruz. İstihdam sağlama amaçlı oluşturmakta olduğumuz bu projeyle de gençlere eğitim ve iş olanağı sunmayı hedefliyoruz" dedi.
Gençlere mesleki eğitim verildikten sonra yönlendirme desteği verilerek istihdamları sağlanacak. Projeyle her yıl 120 gencin mesleki bilgi ve beceri kazandırılarak istihdama katılması hedeflenmektedir. - BURSA
Gürsu Belediyesi Arge Müdürlüğü tarafından oluşturulan hibe proje çalışmaları kapsamında, insan kaynaklarının geliştirilmesi operasyonel programı (İKGOP) hibe çağrısına proje sunulacak. Nisan ayında sunulacak olan projenin amacı; öğrenci ya da çalışan olmayan 15-29 yaş arası gençlere mesleki bilgi ve beceri kazandırmak, gençlerin geliştirilebilir becerilerinin iyileştirilmesini ve yönlendirme desteğiyle iş hayatına katılımını sağlamak. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Destek Programı (IPA) kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın (İKGOP) hibe çağrısına sunulmak üzere hazırlanan proje için bölgedeki sanayicilerle işbirliği yapılırken, en çok ihtiyaç duyulan iş alanlarını belirlemektedir.
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Arge Müdürlüğümüz koordinasyonunda, Avrupa Birliği katılım öncesi mali destek proje çağrıları başta olmak üzere, yurtiçi ve yurtdışı hibe proje çağrılarına sürekli proje sunuyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle bölgemize ve ülkemize katma değer oluşturmaya devam ediyoruz. İstihdam sağlama amaçlı oluşturmakta olduğumuz bu projeyle de gençlere eğitim ve iş olanağı sunmayı hedefliyoruz" dedi.
Gençlere mesleki eğitim verildikten sonra yönlendirme desteği verilerek istihdamları sağlanacak. Projeyle her yıl 120 gencin mesleki bilgi ve beceri kazandırılarak istihdama katılması hedeflenmektedir. - BURSA
Kaynak: İHA
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