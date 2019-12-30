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Gürsu Belediyesi gençlerin vizyonunu geliştiriyor

Gürsu Belediyesi, düzenlediği "Proje Döngüsü" konulu eğitimle gençlere AB ve diğer hibe projelerini hazırlama konusunda yol haritalarını sunuyor.

30.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:01 Gürsu Belediyesi gençlerin vizyonunu geliştiriyor
Gürsu Belediyesi, düzenlediği "Proje Döngüsü" konulu eğitimle gençlere AB ve diğer hibe projelerini hazırlama konusunda yol haritalarını sunuyor.

"Geleceğimizin teminatı gençlerimizi, dünya çapında vizyon geliştirmeleri ve çağın gelişmelerine intibak etmeleri için destekliyoruz" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gençlerimize yol göstererek, ilçemiz ve ülkemiz için fikirlerini projelendirmelerini sağlıyoruz. Gençlerimizin tertemiz duygu ve düşünceleriyle ürettikleri her fikrin ilçemiz ve ülkemizin geleceği için bir ışık olacağına inanıyoruz. Onlar yeterki, üretsin bizler her zaman yanlarında oluruz" dedi.

Bursa Bilişim ve Yönetişim Derneği, Gürsu Eurodesk Temas Noktası, Bursa Uludağ Üniversitesi Lisansüstü İşletme Topluluğu ve İMKB Gürsu Anadolu Lisesi işbirliğinde düzenlenen "Proje Döngüsü" eğitiminde gençlerin dinamik beyinleriyle düşündüklerini hayata geçirmeleri için yol haritaları sunuldu.

Gürsu Belediyesi, donanımlı, bilgi üreten, yüksek katma değerli, yerli ve milli değerlere sahip çıkan bir gençlik oluşturmak hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. - BURSA

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Kaynak: İHA

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