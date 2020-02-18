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Gürsu Belediyesi kamu kurumlarına bakım hizmeti sunuyor

Gürsu Belediyesi'nce, ilçedeki kamu kurumlarında yapılan bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla kamusal alanlar daha konforlu hale getiriliyor.

18.02.2020 11:53 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:53Gürsu Belediyesi kamu kurumlarına bakım hizmeti sunuyor

Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü; , Emniyet Müdürlüğü, okullar, camiler, sağlık ocakları ve benzeri kamu kurumlarında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirmekte.

Çalışmalar kapsamında; ilçedeki kamu binaları ve okulların bahçelerinde çevre düzenlemeleri, yeşillendirme ve boyama çalışmaları yapılmakta. Kurumların bahçe düzenlemeleri ve ağaç budama işlemlerinin de yapıldığı çalışmalarla binalar gri tonların soğukluğundan kurtarılıyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Hemşehrilerimizin kamu hizmetlerini en iyi koşullarda almasını sağlamak amacıyla, tüm kamu kurumlarımızda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıyoruz.Okullarımız, camilerimiz, sağlık ocaklarımız ve diğer kamu kurumlarımızda yaptığımız bu çalışmalarla, hem ilçe halkımıza en iyi hizmeti sunmayı hem de tüm kurumlarımızın çağdaş kent kimliğine uygun şekilde gelişimini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Gürsu Belediyesi'nce yapılan bu çalışmalarla, yüzde yedi oranındaki artış hızıyla nüfusu 93.788'e ulaşan ve en hızlı büyüyen ilçe olan Gürsu'da kamu hizmetlerinin kalitesine konfor katmak amaçlanıyor.


Fen İşleri Müdürlüğü, Kaymakamlık, Gürsu, Güncel

Kaynak: Bültenler

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