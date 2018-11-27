Gürsu Belediyesi'nin Şefkat Eli Her Yerde

27 Kasım 2018 Salı 17:01



27 Kasım 2018 Salı 17:01

Bursa'nın Gürsu Belediyesi vatandaşları sevindirmeye devam ediyor.Gürsu Belediyesi Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, hastalık sebebiyle hastanede ya da evde olan hastalara kuaförlük hizmetleri sunuluyor.Belediye Başkanı Mustafa Işık "Sosyal belediyecilik çalışmalarımız kapsamında başlattığımız yeni uygulamayla, hastalık sebebiyle bakımlarını yaptıramayan hemşehrilerimize yardımcı oluyoruz. Zaman zaman ziyaretlerine de giderek manevi desteğimizi hissettirerek moral vermeye özen gösteriyoruz. Şefkat mağazamızla da ilçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım ediyoruz" dedi.Şefkat mağazası bünyesinde Gürsu Kaymakamlığı'nın desteğiyle temin edilen kıyafetler, gıda, engelli sandalyesi, kömür, sıcak yemek ve benzeri yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. - BURSA