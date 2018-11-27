Gürsu Belediyesi'nin Şefkat Eli Heryerde

Gürsu Belediyesi Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, hastalık nedeniyle hastanede ya da evde olan hastalara kuaförlük hizmetleri sunulmakta.
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık "Sosyal belediyecilik çalışmalarımız kapsamında başlattığımız yeni uygulamayla, hastalık nedeniyle bakımlarını yaptıramayan hemşehrilerimize yardımcı oluyoruz. Zaman zaman ziyaretlerine de giderek manevi desteğimizi hissettirerek moral vermeye özen gösteriyoruz. Şefkat Mağazamızla da, ilçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım ediyoruz" dedi.
Şefkat Mağazası bünyesinde; Gürsu Kaymakamlığı' nın desteğiyle temin edilen kıyafetler, gıda, engelli sandalyesi, kömür, sıcak yemek ve benzeri yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmakta.
Mustafa Işık,Gürsu