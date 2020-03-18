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Gürsu Belediyesi personel eğitimleriyle hizmet kalitesini yükseltiyor

Gürsu Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan şoförlere trafik eğitimi verildi.

18.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:02
Gürsu Belediyesi personel eğitimleriyle hizmet kalitesini yükseltiyor
Gürsu Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan şoförlere trafik eğitimi verildi.

Belediye Çalışanları Kaza ve Yardımlaşma Derneği ile Araştırma, İnovasyon, Eğitim ve Girişimcilik işbirliğiyle "Trafik Güvenli Hale Gelebilir Projesi" kapsamında şoförlere eğitim verildi. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Belediyemizde görev yapan bütün personellerimizin gelişimlerini sağlamak maksadıyla hizmet içi eğitimlere katılmalarına önem veriyoruz. Mesai arkadaşlarımızın yaptıkları görevlerde kendilerini teknik ve mevzuat açısından geliştirerek, işlerini en iyi şekilde yapmalarını sağlayarak hizmet kalitemizi yükseltiyoruz" dedi.

Eğitimlere katılan şoförler, Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende sertifikalarını aldı. Programa katılan şoförlere ileri sürüş teknikleri, defansif sürüş teknikleri, güvenli sürüş teknikleri, ekonomik sürüş teknikleri hakkında eğitim verildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Gürsu, Güncel

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