Gürsu Belediyesi Sağlıklı Beslenme Bilinci Oluşturuyor

Türk Veteriner Hekimler Birliği Üyesi ve Bursa Veteriner Hekimler Odası Eski Başkanı Sinan Sağlam ve Doktor Hüseyin Serdar'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta, et ve süt ürünlerinin tüketimi konusunda bilgiler sunuldu.

Gürsu Belediyesi Veterinerlik Birimi ve Kültür İşleri Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen konferansta, sağlıklı beslenmede dikkat edilmesi gereken noktalar anlatıldı.

"Sağlıklı toplum olmamız yolunda her anlamda bilinçli olunmasını sağlamaya yönelik konferanslar düzenleyerek hemşehrilerimizin bilincini arttırmaya özen gösteriyoruz." diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Hemşehrilerimizle birlikte bizler de daha bilinçlenerek hem kendimiz hem de gelecek nesillerimiz için sağlıklı yaşam koşullarını oluşturma yolunda çaba gösteriyoruz" dedi.

Markalı, ambalajlı, bilinmiş ürünlerin tüketiminin sağlıklı olacağını belirten Sinan Sağlam, özellikle kıyma alırken önceden çekilmiş kıymaların değil hemen satış sırasında çekilen kıymaların tercih edilmesinin önemini vurguladı. Sağlam, merdiven altı üretimlerin tüketiminden kaçınılması konusunda dikkatli olunması uyarısında bulundu ve sağlıksız olduğu düşünülen ürünlerin denetimini sağlamak için Alo 174 hattını arayarak denetimlerin yapılmasında tüm vatandaşların duyarlı olmasının altını çizdi.

Sağlıklı yaşam için yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığının geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Doktor Hüseyin Serdar, beslenme alışkanlıklarının vücuda yansımalarını somut örneklerle anlattı. Sağlığı bozulmadan korumanın öncelikli hedef olması gerektiğini belirten Serdar, bunun da iyi beslenmekten başlayacağını vurguladı.

Kaynak: Bültenler