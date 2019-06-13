13.06.2019 17:05
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Gürsu cadde ve meydanlarında yaz ferahlığı

Gürsu cadde ve meydanlarında yaz ferahlığı

Gürsu Belediyesi'nce ilçenin caddelerinde ve meydanlarında yapılan bakım çalışmaları Gürsu'nun çehresine yaz ferahlığı katıyor.

Gürsu Belediyesi'nce ilçenin caddelerinde ve meydanlarında yapılan bakım çalışmaları Gürsu'nun çehresine yaz ferahlığı katıyor.

Gürsu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde caddeler peyzaj çalışmalarıyla güzelleştirilirken, mahalle meydanları da kent mobilyalarına yapılan bakımlarla yenileniyor. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Yazın ferahlığını ve ışıltısını yaşadığımız bu günlerde, hemşehrilerimizin ilçemizin her köşesinde bu ferahlığı hissetmesini sağlamak için çalışıyoruz. Şehrimizin gri tonların soğukluğuyla değil yeşilin huzuruyla bütünleşmesini istiyoruz. Gürsumuz'un her alanda modern şehirleşme kimliğiyle gelişmesi maksadıyla hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Gürsu Belediyesi'nce caddelerdeki yeşil alanlarda bakım çalışmaları, meydanlarında da kent mobilyalarının yenileme çalışmaları yapılmakta. - BURSA
Kaynak: İHA
Gürsu, Güncel

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