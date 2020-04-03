Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gürsu'da caddeler dezenfekte ediliyor

Gürsu Belediyesi korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sokakları dezenfekte ediyor.

03.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:42
Gürsu'da caddeler dezenfekte ediliyor
Gürsu Belediyesi korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sokakları dezenfekte ediyor.

Gürsu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, Gürsu'da korona virüsten korunma tedbirleri kapsamında, ana arterleri dezenfekte ediyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "korona virüs salgınına karşı aldığımız korunma tedbirlerimiz kapsamında caddelerimizi dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Hepimizin sokaklarımızda sağlıkla dolaşabileceği günlerin en kısa zamanda geri gelmesi için, hepimiz için her türlü korunma tedbirini almayı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin de, gelecek güneşli günlerde, bu temiz sokaklarımızda, hep birlikte, sağlıkla, keyifle, özgürce dolaşabilmemiz için bugünlerde evlerinde kalmalarını istiyoruz. İnşallah hep birlikte alacağımız tedbirlerle bu zor günleri aşacağız" dedi. - BURSA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Işık, Gürsu, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Gürsu'da caddeler dezenfekte ediliyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Salgın önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi Haberler
Salgın önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
Kendisine iletilen Mansur Yavaş’ın yasak önerisini aynı gün hayata geçirdi Haberler
Kendisine iletilen Mansur Yavaş'ın yasak önerisini aynı gün hayata geçirdi
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu Haberler
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu Haberler
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu
Günün en acı fotoğrafı Türkiye’den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu Haberler
Günün en acı fotoğrafı Türkiye'den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı Haberler
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Almanya Başbakanı Merkel’in koronavirüs karantinası bitti Haberler
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası bitti
Dadaşların 3 kişiden fazla yan yana dolaşması yasaklandı Haberler
Dadaşların 3 kişiden fazla yan yana dolaşması yasaklandı

Son Dakika Güncel Haberleri

15:36: Minik Livanur'un video çekerek duyurduğu kitap isteği yerine getirildi - Haber 15:36: PTT şubelerinin önü boş kaldı - Haber 15:36: Bingöl'de yüz koruyucu siper üretiliyor - Haber 15:36: Meydanlarda 'koronavirüs sessizliği' - ANKARA/İZMİR/ANTALYA/TRABZON/ - Haber 15:36: Hadim'de "Vefa Sosyal Destek Grubu" yaşlıların ve hastaların yardımına koşuyor - Haber 14:53: 65 yaşa sokağa çıkması yasağı, Mansur Yavaş'ın fikriymiş - Haberler 14:37: Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu - Haber 14:09: Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi - Haber 13:36: Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi - Haber 13:21: Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı - Haber 12:36: Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi - Haber 12:30: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı - Haberler