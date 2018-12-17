Gürsu'da Cüneyt Yıldız Anısına Güreş Turnuvası

Gürsu Kapalı SporSalonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, Bursa ve çevre illerden gelen sporcular kıyasıya mücadele etti.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Ata sporlarımızdan güreşin yaşatılarak gelecek nesillere taşınmasına katkı sağlamak hepimizin görevi. Gençlerimizin ata sporumuz güreşe sahip çıkması için duyarlılık kazandıracak bu etkinlikler önemli. Şehit Başkanımız ve kardeşim Cüneyt Yıldız'ı da her zaman olduğu gibi anmış olduk. Şehit Başkanımızın bize emaneti olan Gürsumuz'un tüm spor dallarının yapılabileceği tesislere sahip olması yönünde önemli hizmetler gerçekleştirdik. Gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin rahatlıkla tüm spor dallarını yapabileceği önemli tesislerimiz ve spor alanlarımız var artık. Bu tesislerimizde yetişen sporcularımızın ülkemiz ve dünya çapında elde ettikleri başarılar bizleri gururlandırıyor. İlçemize kazandırdıkları başarılar için güreşçilerimizi, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Sporla dolu sağlıklı günler diliyorum" dedi.

Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç, Gürsu protokolü, Şehit Başkan Cüneyt Yıldız'ın babası Ahmet Yıldız ve İlçe halkının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen turnuva heyecanlı anlara sahne oldu.

17 kulüp, 203 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Cüneyt Yıldız Güreş Turnuvası'nın takımlar birincisi Gürsu Belediyesi oldu.

Kaynak: Bültenler