Gürsu'da fizik tedavi ünitesi hizmete girdi

Hastanede fizik ve tedavi hizmetlerinin verilmesini sağlayacak ilave ünitenin açılış törenine, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Uludağ OSB Başkanı Yunus Aydın, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Petek ve hastane personeli katıldı.

Törende konuşan Ak Parti Milletvekili Atilla Ödünç, Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'nin hizmete kazandırılmasının rahmetli Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız'ın en büyük arzusu olduğunu hatırlattı. Bu sebeple hastanenin kendileri için manevi bir anlam taşıdığını da ifade eden Ödünç, " Bu yüzden hayır işleri anlamında hastanemize daha çok sahip çıkmalıyız. Uludağ OSB'ye de teşekkür ediyorum hem geçtiğimiz yıl hem bu yıl hastanemize bağış anlamında destekleri oldu. İnanıyorum ki daha sonraki yıllarda da şehrimize çeşitli bağışları olacaktır. Yeni ünite hastaneye hayırlı olsun diliyorum" diye konuştu.

Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç ise bağışçı Uludağ OSB'ye teşekkür ederek, hastanenin yeni bir fizik tedavi ünitesine kavuşmasından dolayı Gürsu'lu vatandaşlar adına oldukça memnun olduğunu ifade etti.

Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi Güçlenerek Devam Ediyor

Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'nin Türkiye'nin en kompakt hastanelerinden biri olduğunu vurgulayan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan ise, "Hastanemiz son derece güçlü bir altyapı ile inşa edildi. Açıldığından bu yana geçen süreçte yaklaşık 400 bin hastaya bakıldı. 19 uzmanımızın bulunduğu hastanede, günlük 2 binin üzerinde de hastaya bakılmaya devam ediliyor.Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanemizi gerek yoğun bakımlar gerek ameliyathaneler gerekse de klinik servislerimizde yapılan değişiklikler ve eklenen son teknoloji cihazlarla her geçen gün güçlendiriyoruz ve daha da güçlendirmeye de devam edeceğiz. Bugün de burada Uludağ OSB'nin desteği ile ilave bir fizik tedavi ünitesi açıyoruz. Bu vesileyle kendilerine çok teşekkür ediyorum, ilave ünitenin hastanemiz için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

'Hastanemizin Yanındayız'

Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'nin hem kendileri hem de Gürsu'lu vatandaşlar için çok özel olduğunu ifade eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise, "Burada rahmetli başkanımızın adını yaşatıyoruz. O sebeple bu hastaneye yapılan bağışlar daha değerli. Temelini atma töreninden itibaren hastanemizin her eksiğinde yanında olmaya çalıştık. Bundan sonra hastanenin de bizden istekleri olursa tamamlamak için gayret edeceğiz. Yeni ünitemiz Gürsu'ya hayırlı olsun" dedi.

Hastaneye Tam Destek!

Hastaneye bağışta bulunan Uludağ OSB Başkanı Yunus Aydın ise, "Gürsu Organize Sanayi Bölgesi ve Kestel 2 nolu sanayi bölgesinin birleşmesiyle meydana gelen Uludağ OSB, 244 firmadan meydana gelmekte, yaklaşık 20 bin çalışanımız var. Bu bölge ekonomik ve sosyal anlamda kalkınmaya en fazla ihtiyacı olan şehrin doğu yakasında bulunduğu için özellikle vatandaşlarımızın, stk'ların ve kamu kurumlarımızın her zaman yanında olmaya çalıştık. Bu kapsamda hastanemizin de bugüne kadar teknik isteklerini yerine getirmeye çalıştık, bundan sonra da yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Ünite vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.