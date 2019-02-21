Gürsu'da Hastane Yoluna Makyaj

Bursa
'nın Gürsu
ilçesinde, Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi
yolu, yağmur suyu hattı yenileme çalışmasının ardından asfaltlanıyor.
BUSKİ tarafından yapılan yağmur suyu hattı yenileme çalışmasının ardından yolun asfaltı yenileniyor. Hastane yolunda yapılan çalışmaları BUSKİ yetkilileri ve belediye personeliyle birlikte inceleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık
, "Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne ulaşımın sağlandığı Mehmet Müezzinoğlu
Caddesi ilçemizin en önemli caddelerinden biri haline geldi. Caddemizde yağmur suyu hattı ihtiyacının giderilmesi konusunda destek veren BUSKİ ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Alt yapı çalışması tamamlanan caddemizde asfaltlama çalışmalarının da tamamlanmasıyla yol daha konforlu hale gelecek" dedi. - BURSA
Devlet Hastanesi, Cüneyt Yıldız, Gürsu, Güncel
Kaynak: İHA