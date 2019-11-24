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Gürsu'da kaçakla mücadele kararlılıkla sürüyor

Gürsu Belediyesi, kaçak yapılaşmayla olan mücadelesine kararlılıkla devam ettiriyor.

24.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:01Gürsu'da kaçakla mücadele kararlılıkla sürüyor
Belediyesi, kaçak yapılaşmayla olan mücadelesine kararlılıkla devam ettiriyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gürsu'nun hızla gelişmekte olan yapısıyla, çağdaş şehirleşme kimliğine uygun olarak gelişimini sağlama yönünde kararlı ve emin adımlarla ilerliyoruz. İlçemizin çözüm bekleyen konularını hızlı ve etkin şekilde çözüme kavuşturmanın yanında, şehrimizin sağlıklı gelişimine engel olan kaçak yapılaşmayla da kararlılıkla mücadele ediyoruz. Şehrimizi kaçak yapıların karmaşasından kurtarmak ve sağlıklı yapılaşmasını sağlama yönündeki kararlılığımız devam edecek. Yıkım yapmak bizleri de üzen bir durum. Ancak yasalar bizlerin huzuru ve toplumsal düzenin sağlanması için var ve bizler de yasaları uygulamakla yükümlüyüz. Yasalar gereği de bu yıkımları yapmak zorundayız. Yasal yollarla konut yapımında verdiğimiz hizmetlerde de belediye olarak hep kolaylaştırıcı olmaktayız. Kaçak yapıya harcanan emekler yasal yollarla konut yapmakta kullanılırsa hem emekler hem de birikimler heba olmaz" dedi.

Tüm uyarılara rağmen yapılan kaçak yapılar, Gürsu Belediyesi ve ilgili diğer kurumların yetkililerinden oluşan yıkım ekiplerince yıkılacağını ifade eden yetkililer, kararlılığın süreceğini vurgulayarak kaçak yapı yapılmaması uyarısında bulundu. - BURSA

Mustafa Işık, Gürsu, Güncel

Kaynak: İHA

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