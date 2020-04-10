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Gürsu'da parklar dezenfekte ediliyor

Bursa'nın Gürsu ilçesinde parklar dezenfekte ediliyor.

10.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:52
Gürsu'da parklar dezenfekte ediliyor
Bursa 'nın Gürsu ilçesinde parklar dezenfekte ediliyor.

Gürsu Belediyesi, ilçede bulunan bütün parklarda başlatılan dezenfekte çalışmasıyla korona irüse karşı korunma tedbirlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gelecek güneşli günlerde, sağlıkla ve keyifle çocuklarımızı oynatacağımız, spor yapacağımız parklarımızı o güzel günler için dezenfekte ediyor, bakımlarını yapmayı sürdürüyoruz. Mutlu yarınlarımız için evde kalmaya devam edelim" dedi.

Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi tarafından yapılan dezenfekte çalışmaları çerçevesinde parklardaki çocuk oyun grupları, banklar, spor aletleri, tabelalar ilaçlanıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Işık, Bursa, Gürsu, Güncel
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