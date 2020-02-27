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Gürsu'da tasavvuf huzuru

Gürsu Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen programla üç aylar karşılandı.

27.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:18Gürsu'da tasavvuf huzuru

Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Manevi yenilenme ve arınma mevsimi Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç ayları tasavvuf dinletisiyle karşıladık. Üç ayların oluşturduğu manevi ortamın tüm zamanlara yayılarak hepimizin yaşamında huzurun hüküm sürmesi temennisiyle, üç ayların ülkemize, milletimize ve tüm islam alemine hayırlar getirmesini dilerim" dedi.

Cumhuriyet Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda sahne alan Tarihi İnegöl Mehteri Tasavvuf Korosu, katılımcılara huzur dolu dakikalar yaşattı.


Mustafa Işık, Gürsu, Güncel

Kaynak: Bültenler

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