Gürsu'da Üstyapı Atılımı Aralıksız Sürüyor

Gürsu'daki üstyapı çalışmaları kapsamında, İstiklal Mahallesi Dumlupınar Caddesi ve Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde yer alan elektrik tellerinin Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yeraltına alınmasının ardından asfalt ve kaldırım çalışmaları yapılıyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gürsumuz'un artan nüfusunun ihtiyaçlarını en iyi ve hızlı şekilde çözüme ulaştırabilmek amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İlçemizin merkezinde yaptığımız üstyapı yenileme çalışmalarımızla cadde ve sokaklarımıza ışıltı kazandırıyoruz" dedi.