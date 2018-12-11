Gürsu'da Yeraltı Çöp Konteynerleri Temizleniyor

"Kendi araç donanımımız ve personelimizle gerçekleştirdiğimiz temizlik hizmetlerimizi en iyi şekilde yerine getirmeye yönelik önemli çalışmalar yapıyoruz" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gürsumuz'un çağdaş kent kimliğine uygun şekilde, sahip olduğu tüm güzelliklerle gelişimini sağlarken, insan ve çevre sağlığını koruma yönündeki hassasiyeti her çalışmamızda gözetiyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında hayata geçirdiğimiz ve öz kaynaklarımızla işlettiğimiz yeraltı çöp konteyner sistemimizin bakımını da düzenli olarak gerçekleştiriyoruz " dedi.

Gürsu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen temizlik hizmetleri kapsamında hayata geçirilen sistem; 50 noktada 100 konteyner olarak hizmet vermekte. Sistemi genişletme çalışmaları kapsamında 50 noktada 100 konteyner daha oluşturulmakta.

Kent kimliği açısından büyük önem taşıyan yeraltı çöp konteyner sistemi sayesinde, konteynerlerde oluşan kirlilik ve çevrede oluşan çöp yığınlarının neden olduğu çevre kirliliği önlenmiş, kent estetiği sağlanmış oldu.