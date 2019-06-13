Gürsu'nun cadde ve meydanlarına yaz ferahlığı

Gürsu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, caddeler peyzaj çalışmalarıyla güzelleştirilirken, mahalle meydanları da kent mobilyalarına yapılan bakımlarla yenileniyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Yazın ferahlığını ve ışıltısını yaşadığımız bu günlerde, hemşehrilerimizin ilçemizin her köşesinde bu ferahlığı hissetmesini sağlamak için çalışıyoruz. Şehrimizin gri tonların soğukluğuyla değil yeşilin huzuruyla bütünleşmesini istiyoruz. Gürsumuz'un her alanda çağdaş şehirleşme kimliğiyle gelişimini sağlamak amacıyla hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Gürsu Belediyesi'nce yapılan çalışmalar kapsamında, ilçenin caddelerindeki yeşil alanlarda bakım çalışmaları, meydanlarında da kent mobilyalarının yenileme çalışmaları yapılmakta.

Kaynak: Bültenler