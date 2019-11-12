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Gürsu'nun 'Cumalıkızık'ına Tarihî Kentler Birliği'nden tam destek

Gürsu'nun turizm ve ticaret hayatını değiştirmesi beklenen tarihi Taşköprü ve Mimar Sinan sokaklarının restore edilerek turizme kazandıracak olan projeye Tarihi Kentler Birliği Başkanı da olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'den tam destek geldi.

12.11.2019 11:47 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:52Gürsu'nun 'Cumalıkızık'ına Tarihî Kentler Birliği'nden tam destek
'nun turizm ve ticaret hayatını değiştirmesi beklenen tarihi ve Mimar Sinan sokaklarının restore edilerek turizme kazandıracak olan projeye Tarihi Kentler Birliği Başkanı da olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'den tam destek geldi.

Bereketli ovasında yetişen armutları, Ericek Adrenalin Park, doğasporları ve sanayi bölgesiyle öne çıkan Bursa'nın merkez ilçesi Gürsu'nun özellikle esnafın ve yöre halkının yüzünü güldürecek olan Taşköprü projesinde süreç hızlandı. Gürsu'nun ' 'ı olacak olan tarihi sivil mimari örneklerinin bulunduğu Taşköprü ve Mimar Sinan sokaklarının projesi sürecini tamamlayarak ilk önemli adımı atan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, bölgedeki yapıların restorasyonu ve dönüşümü için de ilk büyük desteği aldı.

Aynı zamanda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı olan Tarihi Kentler Birliği Başkanı Hayrettin Güngör'ü makamında ziyaret ederek projenin görselleri ve planlarını paylaşan Başkan Mustafa Işık, Gürsu'nun turizm ve ticari hayatında mihenk taşı kabul edilen proje için tam destek aldı.

"Gürsulu kazanacak Gürsu büyüyecek"

Başkan Hayrettin Güngör'e destekleri ve ilgisi için teşekkür eden Mustafa Işık, "Hemşerilerim adına sayın başkanımızın yakın ilgisi ve desteği bize büyük moral oldu. Biz, Gürsu'muz için son derece önem arz eden Taşköprü projemizi başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş, Gürsulu sanayicilerimiz paydaşlarımız ve Bursa iş dünyamızın desteğiyle hayata geçireceğiz. Yıkılmak üzere olan Taşköprü ve Mimar Sinan sokaklarındaki tescilli yapıların restore edilerek turizme kazandırılmasıyla Gürsu yeni cazibe merkezi olacak" şeklinde konuştu.

Tarihi değerlerin korunarak geleceğe taşınmasının yanı sıra tarihi projenin Gürsu'nun turizm ve ticari hayatını kökten değiştireceğini kaydeden Başkan Işık, Gürsu'nun 'Cumalıkızık'ı olacak proje kapsamında nelerin hayata geçirileceğini açıkladı. Işık, trafiğe kapalı tarihi aks içerisinde kent müzesi, kütüphane, yöresel lezzet durakları, yöresel el işleri stantları, ipekböceği atölyeleri, kafeteryalar, özellikle kadınlara yönelik eğitimler, sağlık hizmetleri ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı mekanlar, butik otel ve daha birçok farklı unsuru barındıracağını söyledi. - BURSA

Hayrettin Güngör, Cumalıkızık, Taşköprü, Gürsu, Güncel

Kaynak: İHA

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